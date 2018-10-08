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В США десятки жизней унесла авария со свадебным лимузином

ДТП произошло в штате Нью-Йорк. Проехав перекресток, авто из свадебного кортежа съехало с дороги и врезалось в припаркованные машины и пешеходов у магазина. Погибли 18 пассажиров лимузина, включая водителя, и двое пешеходов. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

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