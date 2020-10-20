В США досрочно проголосовали более 30 млн граждан

Более 30 миллионов жителей США проголосовали досрочно. Самое активное население в Техасе. Там свой гражданский долг на президентских выборах выполнили уже более 4 миллионов. Чуть отстают Калифорния и Флорида. В последней, к слову, люди выстраиваются даже во многометровые очереди, чтобы отдать свой голос. За место главы Белого дома сражаются американский лидер, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. За действующего президента готовы проголосовать около 43 процентов избирателей против 51 пункта его противника.