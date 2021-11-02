В США движется караван мигрантов из Мексики

К южным границам США не прекращается поток беженцев из Центральной Америки. Приближается новый караван более чем из 3 тысяч человек. В колонне - дети. Многие не выдерживают такого путешествия. Фиксируются истощения, обезвоживания, есть случаи лихорадки денге, известно даже о летальных исходах. Люди рассчитывают на обещанный американским правительством приют. Однако пройти позволят далеко не всем. На американо-мексиканской границе уже десятки тысяч нелегалов. В центрах временного содержания проблемы с едой и водой.