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В США движется караван мигрантов из Мексики
К южным границам США не прекращается поток беженцев из Центральной Америки. Приближается новый караван более чем из 3 тысяч человек. В колонне - дети. Многие не выдерживают такого путешествия. Фиксируются истощения, обезвоживания, есть случаи лихорадки денге, известно даже о летальных исходах. Люди рассчитывают на обещанный американским правительством приют. Однако пройти позволят далеко не всем. На американо-мексиканской границе уже десятки тысяч нелегалов. В центрах временного содержания проблемы с едой и водой.
Огонь по мигрантам
При этом путь к "американской мечте" может еще и оборваться в любую минуту. В Мексике бойцы Нацгвардии обстреляли автомобиль с мигрантами. Погиб один человек, еще четыре - ранены.
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