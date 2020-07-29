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В США экстремисты угрожают семьям полицейских
В американском Портленде началась новая волна протестов. Массовые беспорядки продолжаются уже более двух месяцев. Полиция применяет слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона толпы.
При этом в штате резко подскочил уровень преступности - число перестрелок выросло на 240 процентов в сравнении с прошлогодними показателями. Кроме того, экстремисты угрожают семьям полицейских. Личные данные 38 офицеров полиции Портленда оказались в открытом доступе с призывами к протестующим наведаться в их дома. Сотрудники правопорядка вынуждены скрывать имена, чтобы уберечь семьи от травли.
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