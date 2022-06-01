В США эпидемия вооруженного насилия

Американцы продолжают гибнуть от пуль. В США вновь стреляют, а власти бездействуют. Очередной инцидент в университете Нового Орлеана. По данным СМИ, после выпускной церемонии между двумя женщинами развязалась ссора, которая переросла в стрельбу. Погиб один человек, еще двое ранены. Очевидцы отмечают, что слышали 12 выстрелов. Подозреваемые задержаны на месте преступления. Детали происшествия уточняются.