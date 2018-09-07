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В США еще два самолета попали в карантин

Лайнеры прибыли из Парижа и Мюнхена в аэропорт Филадельфии. Более чем у 10 пассажиров обнаружены симптомы заболевания, похожего на грипп. Медики проводят обследование всех, кто находился в самолетах. Пассажиры и экипаж, а их почти 250 человек, отправлены в центр по контролю болезней.

Это уже четвертый подобный случай за последние несколько дней. Ранее в Нью-Йорке изолировали лайнер "Эмирэйтс" из Дубая. А на юге Франции самолет отправили на карантин из-за подозрения, что один из детей в салоне болен холерой.

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