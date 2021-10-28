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В США эвакуировали здание Минздрава из-за сообщений о бомбе
Здание Минздрава США эвакуировали в связи с сообщениями о бомбе. Полиция строение оцепила и перекрыла несколько близлежащих улиц. На место вызваны саперы. Пока, по сообщениям СМИ, взрыв не произошел. Доподлинно неизвестно, было ли сообщение реальным предупреждением об угрозе или ложным вызовом. Полиция продолжает расследование.
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