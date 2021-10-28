В США эвакуировали здание Минздрава из-за сообщений о бомбе

Здание Минздрава США эвакуировали в связи с сообщениями о бомбе. Полиция строение оцепила и перекрыла несколько близлежащих улиц. На место вызваны саперы. Пока, по сообщениям СМИ, взрыв не произошел. Доподлинно неизвестно, было ли сообщение реальным предупреждением об угрозе или ложным вызовом. Полиция продолжает расследование.