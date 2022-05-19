3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В США ежедневно растут цены на бензин
Продолжает прогрессировать инфляция в США. Всю последнюю неделю цены на бензин в Соединенных Штатах росли ежедневно. Средняя стоимость галлона, по данным Американской автомобильной ассоциации, достигла 4,5 доллара. При этом администрация Байдена брать на себя ответственность за происходящее не собирается, а в поисках виновного доходит до абсурда. Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала происходящее "путинским повышением цен".
Болгария
Рост цен на топливо в Болгарии закономерно повышает уровень недовольства граждан. Ранее в Софии прошла акция протеста.
Изменившиеся цены на топливо также влияют на мой бюджет. В настоящее время мне приходится отказываться от многих вещей, чтобы выполнить свой бюджет.
Германия
Экономический кризис, спровоцированный действиями западных политиков, продолжает бить по Европе. Жизнь в Германии будет на 6,9 % дороже в 2022 году. Об этом говорят данные Бундесбанка. В стране самая высокая инфляция за последние 40 лет. Экономисты требуют повысить возраст выхода на пенсию, чтобы смягчить шок.
Великобритания
Рекорды фиксируют и в Великобритании. По итогам апреля инфляция в Соединенном Королевстве стала самой высокой с 1982 года - 9 % против 7 % месяцем ранее.
Литва
Литовцев уже через пару месяцев ожидает очередной скачок цен на продукты. Об этом предупреждает Союз фермеров прибалтийской страны. Причины в санкциях против Беларуси и России. Значительно выросла стоимость удобрений, электричества и топлива.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе