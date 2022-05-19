Продолжает прогрессировать инфляция в США. Всю последнюю неделю цены на бензин в Соединенных Штатах росли ежедневно. Средняя стоимость галлона, по данным Американской автомобильной ассоциации, достигла 4,5 доллара. При этом администрация Байдена брать на себя ответственность за происходящее не собирается, а в поисках виновного доходит до абсурда. Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала происходящее "путинским повышением цен".

Болгария

Рост цен на топливо в Болгарии закономерно повышает уровень недовольства граждан. Ранее в Софии прошла акция протеста.

Изменившиеся цены на топливо также влияют на мой бюджет. В настоящее время мне приходится отказываться от многих вещей, чтобы выполнить свой бюджет. Кирилл Калоферов, водитель грузовика (Болгария)

Германия

Экономический кризис, спровоцированный действиями западных политиков, продолжает бить по Европе. Жизнь в Германии будет на 6,9 % дороже в 2022 году. Об этом говорят данные Бундесбанка. В стране самая высокая инфляция за последние 40 лет. Экономисты требуют повысить возраст выхода на пенсию, чтобы смягчить шок.

Великобритания

Рекорды фиксируют и в Великобритании. По итогам апреля инфляция в Соединенном Королевстве стала самой высокой с 1982 года - 9 % против 7 % месяцем ранее.

Литва