В США фиксируют стремительный рост продаж огнестрельного оружия - только за неделю продается более миллиона единиц. Такие данные приводит издание "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на ряд исследований. В 2020 году продажи оружия подскочили на 64 % по сравнению с 2019-м. При этом каждый пятый из 17-ти миллионов покупателей сделал это впервые. Около половины новых владельцев - женщины. По оценкам, общее количество оружия в обращении достигает 400 миллионов единиц. И даже президент США Байден признает, что страну охватила "эпидемия насилия". Только в мае произошло 67 массовых расстрелов - последний из них в воскресенье в Майами, в результате чего два человека погибли и два десятка получили ранения.