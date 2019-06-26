В США горят леса

В американском штате Флорида огнем охвачены более 7 тысяч гектаров в национальном парке Эверглейдс. Он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной экосистеме тропических болот. В национальном парке произрастают 25 видов орхидей и более 2 тысяч видов других растений. Там обитает более 36 видов животных и свыше 300 разновидностей птиц.



