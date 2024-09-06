В США готовятся к первым дебатам Трампа и Харрис

В США готовятся к первым дебатам кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харррис, принимает их компания АВС. С установленными ей правилами согласились предвыборные штабы обоих претендентов на высший пост страны.

Вопросы кандидатам смогут задавать только модераторы, а время на ответы ограничено двумя минутами с отключением микрофонов во время выступления оппонента. Участники получат бумагу, ручку и бутылку воды, но пользоваться заранее подготовленными конспектами будет запрещено. Также нельзя будет взаимодействовать с представителями предвыборных штабов на протяжении всего мероприятия, включая рекламные паузы.

Ранее штаб Харрис обращался к ABC с просьбой оставлять микрофоны включенными на протяжении всей встречи, потому что это якобы даст Трампу преимущество. Однако команда Трампа настаивала на сохранении тех же правил, которые действовали на встрече с Байденом на телеканале Си-эн-эн.

Дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября в Филадельфии.