В США грабитель захватил заложников в отделении банка

Неизвестный попытался ограбить банк в Миннесоте и взял несколько заложников. Сейчас с ним ведутся переговоры. Известно, что он уже выпустил нескольких человек. Преступника убеждают выйти мирно. Отделение окружено полицейскими бронемашинами. Официальный представитель банка сообщил, что они делают все возможное, чтобы помочь властям в расследовании инцидента.