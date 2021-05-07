ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США грабитель захватил заложников в отделении банка

Неизвестный попытался ограбить банк в Миннесоте и взял несколько заложников. Сейчас с ним ведутся переговоры. Известно, что он уже выпустил нескольких человек. Преступника убеждают выйти мирно. Отделение окружено полицейскими бронемашинами. Официальный представитель банка сообщил, что они делают все возможное, чтобы помочь властям в расследовании инцидента.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все