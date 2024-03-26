В США грузовой корабль снес мост, в воде оказались автомобили и люди

ЧП произошло в американском Балтиморе. В автомобильный мост протяженностью 2 с половиной километра врезался грузовой корабль. Несколько центральных пролетов обрушились.

Местные СМИ сообщают, что в воде оказались минимум 10 машин. Сам контейнеровоз после аварии загорелся и затонул. Вокруг него обнаружен крупный разлив дизельного топлива.