В США грузовой поезд с этанолом сошел с рельсов и загорелся

ЧП на востоке американского Кентукки. Грузовой поезд, который вез этанол, сошел с рельсов. Локомотив и ряд вагонов мгновенно загорелись. Технический спирт частично вытек в одну из рек штата. Поэтому к спасателям для устранения последствий аварии подключились экологи. Травмы получили два человека. Предварительная причина аварии - оползень.