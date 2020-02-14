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В США грузовой поезд с этанолом сошел с рельсов и загорелся

ЧП на востоке американского Кентукки. Грузовой поезд, который вез этанол, сошел с рельсов. Локомотив и ряд вагонов мгновенно загорелись. Технический спирт частично вытек в одну из рек штата. Поэтому к спасателям для устранения последствий аварии подключились экологи. Травмы получили два человека. Предварительная причина аварии - оползень.

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