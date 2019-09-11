В США грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся

Крупная железнодорожная авария в американском штате Иллинойс. В пригороде Сент-Луиса с рельсов сошел грузовой поезд и загорелся. Состав перевозил растворитель. Густым черным дымом заволокло все в округе. В транспортной компании заявили, что угрозы для населения нет. Однако в целях безопасности эвакуировали учеников трех школ и жильцов нескольких домов.