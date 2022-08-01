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В США и Великобритании растет число голодающих
Резкий рост числа голодающих связан с ускорением инфляционных процессов в Соединенных Штатах. Американская "Нью-Йорк пост" сообщает: за последние месяцы резко возросла нагрузка на продовольственные банки, которые обеспечивают едой самых бедных американцев. В Висконсине число обращений в эти заведения выросло на 15 процентов, в Калифорнии сразу на 40.
Чтобы читателю было не так обидно, "Нью-Йорк пост" отмечает: не все ладно и в Соединенном Королевстве. Пятая часть домохозяйств Великобритании имеет так называемый отрицательный доход - то есть люди вынуждены тратить больше, чем зарабатывают, так что им просто не хватает средств на оплату еды и коммуналки. При этом 27 процентов британцев экономят на еде и живут впроголодь.
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