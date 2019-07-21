В США из-за аномальной жары погибли шесть человек

Температура на большей части территории Штатов подбирается к отметке в 40 градусов. В Нью-Йорке, где столбики термометров накануне поднялись выше 30 градусов, объявлена чрезвычайная ситуация. Мэрия города распорядилась, чтобы внутри офисных зданий высотой более 30 метров термостаты были переведены на отметку 25 с половиной градусов для экономии электроэнергии. В мегаполисе открыто около полутысячи центров для отдыха изнывающих от зноя людей. Из предосторожности отменено ряд мероприятий.