В США из-за холодов всего за несколько дней погибли 40 человек

Зимний шторм в США унес жизни 40 человек. Об этом говорит официальная статистика. Арктический поток вместе с низкими температурами принес и много снега на большую часть страны. Наиболее пострадал штат Теннеси. Только в Нэшвилле снегопады унесли 14 жизней.