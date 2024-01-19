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В США из-за холодов всего за несколько дней погибли 40 человек

Зимний шторм в США унес жизни 40 человек. Об этом говорит официальная статистика. Арктический поток вместе с низкими температурами принес и много снега на большую часть страны. Наиболее пострадал штат Теннеси. Только в Нэшвилле снегопады унесли 14 жизней.

На восточном побережье десятки тысяч домов остаются без электричества. В штате Нью-Йорк самолет соскользнул с заснеженной рулежной дорожки во время посадки. Обошлось без пострадавших. На выходных обещают новые снегопады - особенно сильные осадки ожидаются в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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