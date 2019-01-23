В США из-за морозов частично замерз Ниагарский водопад

Подобный случай произошел и в прошлом году. Причина та же - аномально низкие температуры. Впрочем, туристы, приехавшие увидеть знаменитый водопад своими глазами, нисколько не расстроены. Они с удовольствием фотографируют ледяное царство - в сетях сотни снимков. К слову, прогнозы синоптиков неутешительны - на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее.