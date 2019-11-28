В США из-за непогоды задержаны тысячи рейсов

Американские аэропорты забиты под завязку. Только за прошедшие сутки в Штатах задержали более 2 000 рейсов, около сотни отменили. Причина - сильные снегопады и мощный ветер.



Непогода также привела к массовым блэкаутам. Без электричества остались более 200 000 жителей штатов Калифорния, Индиана, Мичиган, Висконсин и Кентукки.



