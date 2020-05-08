В США из-за спада продаж негде хранить автомобили

Вслед за нефтью автомобили.В США из-за переизбытка на рынке автопрома некоторые компании используют для хранения корабли. Так, судно с 2 тысячами машин концерна "Ниссан" почти неделю просто стоял возле берегов Калифорнии. Из-за спада продаж огромная часть старых товаров просто пылится на парковках, а новым моделям нет места в автосалонах и хранилищах. Ранее продажи автомобилей в Штатах упали на 40 процентов.



