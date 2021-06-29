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В США изобрели маску для обнаружения коронавируса

В США изобрели маску для обнаружения коронавируса

Специальный датчик, встроенный в маску, за 90 минут может определить, болеет ли надевший ее человек коронавирусом. Также этот датчик может прикрепляться на одежду.

Это изобретение было разработано специалистами Массачусетского технологического института (МИТ) совместно с учеными из Гарвардского университета.

Ранее похожие разработки использовали для выявления вируса Эбола и Зика.

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