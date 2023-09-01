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В США к 17 годам тюрьмы приговорили Джозефа Биггса - он был замечен во время штурма Капитолия

Федеральный суд округа Колумбия приговорил к 17 годам тюремного заключения Джозефа Биггса, который был замечен во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. В том же месяце его - одного из руководителей движения "Гордые парни" - задержали во Флориде.

Биггс признал, что находился в закрытых для общественности помещениях здания Конгресса США. Фигуранту инкриминировали препятствование работе американских законодателей, неповиновение, порчу госимущества. В итоге признали виновным в подстрекательстве к мятежу.

"В этот день была нарушена наша традиция мирной передачи власти", - заявил судья при оглашении приговора.

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