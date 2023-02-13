США хотят передать Украине ядерное оружие

Еще год назад на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский прозрачно намекнул европейским лидерам, что в Украине полагают Будапештский меморандум невыполненным, поэтому не считают себя им связанным. Напомним: главным обязательством Незалежной по договору был отказ от ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

Но в нашем мире никто не обзаводится так просто, за здорово живешь, ядерной бомбой, даже если соответствующие технологии есть (а они у Украины имеются). На это дело нужна "крыша" от глобального игрока. И вот уже несколько лет киевский режим усиленно намекает Вашингтону, что надо им в этом плане помочь.

Довольно долго в Штатах этому противились. Там хорошо помнили, как сами же лоббировали принятие Будапештского меморандума: в 1990-е годы в Вашингтоне панически боялись неконтролируемого расползания ядерного оружия по бывшим республикам СССР. Вдруг в какой-нибудь из них придет к власти отвязанный националист и захочет "бахнуть" по Европе, а то и по Америке.

Но сегодня тему с передачей Украине ядерного оружия или благословения на его создание стали открыто разминать в американском инфополе. Первой стартовала газета The Washington Post - рупор, как говорили в старые времена, американской военщины.

Там напечатали колонку известного американского специалиста по ядерному разоружению Йона Вулфшталя. Лет 15 назад он прилагал нешуточные усилия к ядерному разоружению Северной Кореи, в чем совершенно не преуспел.

Статья называется "Украина сдала ядерное оружие под наши обещания. Вот что мы ей должны". Ее иллюстрирует характерный гриб атомного взрыва. "Любой исход нынешней войны, который подорвет суверенитет Украины, станет доказательством того, что Киев совершил ошибку, отказавшись от ядерного оружия", - заходит с козырей автор.

Специалист по нераспространению считает, что украинский кейс станет предлогом для самых разных стран не полагаться на американский ядерный зонтик, а обзавестись своим - ведь одно только его наличие позволяет, как мы видим, регулировать уровень эскалации и выигрывать войны.

Этим Вулфшталь доказывает, что Украину надо поддерживать до победного конца. Но как это сделать? Хотелось бы, конечно, дать ей все, что она просит, однако тут возникает нешуточный риск ядерного противостояния с Россией. Вулфшталь признает, что вашингтонская администрация опасается третьей мировой войны и поэтому откровенно недодает Украине оружия и не претендует на то, чтобы лезть в Крым. Эти проблески благоразумия кажутся специалисту по нераспространению "грустными и досадными".

В общем, специалист приходит к выводу, что если дать Украине "все" (в том числе и ядерное оружие), то будет глобальная ядерная война. Если дать мало - Украина проиграет.