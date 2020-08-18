В США хулиган забрасывал камнями диппредставительства

В Нью-Йорке в течение недели хулиган терроризировал сразу 3 консульства - украинское, российское и венесуэльское. Несколько дней назад с жалобой в полицию обратились российские дипломаты. Неизвестный забрасывал камнями их автомобили и окна офиса. После недолгих разбирательств хулигана отпустили. При этом он регулярно повторял свои атаки, выбирая для этого также представительства Украины и Венесуэлы. И в этих случаях полиция ограничивалась составлением протокола (в силу малозначительности проступка и ничтожности нанесенного ущерба). В итоге иранский иммигрант получил повестку в суд, но прекратит ли он нападения, пока не ясно.





