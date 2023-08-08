В США хулиганы атакуют роботов-курьеров, пытаясь забрать содержимое

В США любители доставки еды остаются без своих заказов. Дело в том, что в Штатах массово используют роботов-курьеров. Но это обернулось проблемами. Местные хулиганы атакуют роботов, пытаясь забрать содержимое. А некоторые и вовсе буквально издеваются над умной техникой, опрокидывая ее на дороге или оседлав верхом. Компании пока мало понимают, как остановить такой лутинг в рамках закона. Страдают пока заказчики еды, оплатив ее, но оставшись голодными.