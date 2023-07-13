В США кинематографисты выступают против ИИ

Кинематограф переживает острейший кризис. Соединенные Штаты - от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка - охвачены пламенем борьбы творческих работников за свои права: к сценаристам должны присоединиться актеры, требуют повышения гонораров и запрета на использование искусственного интеллекта при написании сценариев.