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В США кинематографисты выступают против ИИ

Кинематограф переживает острейший кризис. Соединенные Штаты - от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка - охвачены пламенем борьбы творческих работников за свои права: к сценаристам должны присоединиться актеры, требуют повышения гонораров и запрета на использование искусственного интеллекта при написании сценариев.

Актеры тоже хотят денег и боятся машинного разума: любого из них уже сейчас на экране может заменить электронный двойник.

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