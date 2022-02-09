В США конфискован рекордный объем криптовалюты - 4 миллиарда долларов

Минюст Соединенных Штатов объявил о конфискации крупнейшей в истории суммы денежных средств, добытых преступным путем: у семейной пары конфисковано биткойнов на, без малого, 4 миллиарда долларов. Некий Илья Лихтенштейн, обладатель двух гражданств - американского и российского - совместно с супругой похитил в 2016 году криптовалюты на 70 миллионов долларов: пара взломала одну из валютных онлайн-бирж. С тех пор биткойны многократно подорожали: преступники пытались украденное легализовать, но сумма оказалась слишком велика, чтобы это можно было сделать незаметно. Суд определил семейной паре залог в 8 миллионов долларов - пока не ясно, готовы ли они заплатить эту сумму, чтобы отправиться под домашний арест.