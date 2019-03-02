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В США легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса

Погиб пилот. Авиакатастрофа произошла в штате Флорида. Лайнер летел из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс. Воздушное судно врезалось в квартиру между 16 и 17 этажами, а затем упало на палубу у бассейна. Людей из здания благополучно эвакуировали. Нацсовет по безопасности проводит расследование по факту случившегося.

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