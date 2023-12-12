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В США лыжник чуть не врезался в медведя при спуске по горнолыжному склону - момент попал на видео

В Калифорнии лыжник чуть не врезался в медведя, который перебегал трассу на склоне горы. Косолапый умудрился никого не сбить, однако, без сомнения, добавил адреналина в гонку.

Как рассказали очевидцы, на той стороне трассы детеныша ждала медведица.

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