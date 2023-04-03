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В США лыжник спас сноубордиста

Удивительная история спасения. В американском штате Вашингтон на склоне вулкана Бейкер лыжник совершенно случайно нашел сноубордиста. Человек застрял вверх ногами в засыпанной снегом яме. К счастью, лыжнику удалось вовремя обнаружить и откопать пострадавшего. Стихийная спасательная операция прошла успешно.

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