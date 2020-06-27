В США максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 после волны протестов

Протесты в США продолжаются. В Нью-Йорке сотни демонстрантов разбили лагерь у городской ратуши. Манифестанты ночуют, едят и живут в парке рядом с административным зданием. В Вашингтоне протестующие хотят убрать памятник Линкольну. По их мнению, он восхваляет расизм. Служба национальных парков приняла меры предосторожности. Вокруг мемориала поставили железный забор.

Длительные массовые скопления людей влияют и на распространение COVID-19. За последние сутки зафиксировали 40 тысяч 870 новых случаев заражения. Это максимальный суточный прирост заболевших для Штатов с начала пандемии.



