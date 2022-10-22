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В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом, пассажиры погибли. Об этом пишет РИА Новости.
Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная администрация.
"Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей. Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли", - говорится в заявлении администрации города в соцсети.
Кроме того, администрация отметила, что сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Фото:cbsnews.com
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