В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом, пассажиры погибли. Об этом пишет РИА Новости.

Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная администрация.

"Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей. Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли", - говорится в заявлении администрации города в соцсети.

Кроме того, администрация отметила, что сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).