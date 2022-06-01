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В США массовая cтрельба

Сезон выпускных в США омрачен кровавыми расстрелами. Очередной акт насилия на этот раз на вечеринке в Чарлстоне. По сообщениям местной полиции, ранено 10 человек. Четверо - в критическом состоянии. Обстреляны также несколько автомобилей.

Мэр города назвал беспорядки массовой стрельбой. Заявил, что в штатах подобные инциденты происходят каждые 16 часов. Указал на то, что в этом году в Америке произошло уже 230 массовых расстрелов.

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