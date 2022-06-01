В США массовая cтрельба

Сезон выпускных в США омрачен кровавыми расстрелами. Очередной акт насилия на этот раз на вечеринке в Чарлстоне. По сообщениям местной полиции, ранено 10 человек. Четверо - в критическом состоянии. Обстреляны также несколько автомобилей.