В США массово отменяют рейсы из-за непогоды

Сразу в 30 американских штатах не утихают снегопады и сильные ветра. Тысячи путешественников, которые возвращаются домой после празднований Дня благодарения, вынужденно продлили праздничные выходные. Ввоскресенье около 5 тысяч рейсов были задержаны, более 800 вылетов и вовсе отменены. А в аэропорту Баффало из-за непогоды лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.