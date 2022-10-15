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В США медведь подготовился к спячке и устроил берлогу под домом женщины
В американском штате Колорадо большой черный медведь (барибал), готовясь к зиме, решил устроить берлогу под домом жительницы муниципалитета Дуранго. Она решила выселить непрошеного гостя иобратилась к специалистам департамента парков и дикой природы, пишет sb.by. со ссылкой информационное агентство UPI.
Извлечь животное было непросто. Сотрудник департамента Джон Ливингстон заявил, что для этого потребовалась слаженная работа пятерых человек. Специалисты использовали дротик с транквилизатором, после чего вытащили 180-килограммового медведя из-под дома и увезли. Выпустили на волю зверя подальше от дома в Дуранго - за 100 км.
К слову, дом женщины располагается рядом с местной начальной школой, так что визит косолапого оказался даже более опасным, чем могло показаться на первый взгляд.
Фото: pixabay.com
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