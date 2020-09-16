В США медведь зашел в гости к пенсионеру. Испугались оба

Необычного посетителя обнаружил во дворе своего дома пенсионер из американского Массачусетса. Он задремал на шезлонге перед бассейном, а проснулся от того, что кто-то теребил его за ногу. Открыв глаза, мужчина даже не сразу понял, что перед ним молодой медведь. Как пенсионер позже признался, он решил, что это его жена, вернувшаяся из города. В итоге испугались оба. Медведь спрятался в кустах и продолжил наблюдать за хозяином, а мужчина стал снимать незваного гостя на телефон.