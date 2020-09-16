3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В США медведь зашел в гости к пенсионеру. Испугались оба
Необычного посетителя обнаружил во дворе своего дома пенсионер из американского Массачусетса. Он задремал на шезлонге перед бассейном, а проснулся от того, что кто-то теребил его за ногу. Открыв глаза, мужчина даже не сразу понял, что перед ним молодой медведь. Как пенсионер позже признался, он решил, что это его жена, вернувшаяся из города. В итоге испугались оба. Медведь спрятался в кустах и продолжил наблюдать за хозяином, а мужчина стал снимать незваного гостя на телефон.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все