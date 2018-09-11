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В США минутой молчания почтили память жертв крупнейшего теракта в истории
Главные мероприятия по случаю 17-й годовщины трагедии прошли в Нью-Йорке у Национального мемориала и музея, который был построен на месте башен-близнецов. Туда пришли родственники погибших, чудом выжившие и спасатели. Вечером над городом поднимутся два гигантских луча, олицетворяющие разрушенные небоскребы. Они будут видны за 50 километров от Манхэттена и исчезнут с рассветом.
Напомним, 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре американских самолета. Два из них направили на башни торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер - на здание Пентагона, а четвертый - в сторону Вашингтона, но он разбился в пустыне.
Жертвами терактов стали 2 977 человек, останки 1111 до сих пор не могут идентифицировать.
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