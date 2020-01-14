В США мужчина напал с ножом на пешеходов

Нападения в Колорадо. Мужчина устроил резню в нескольких общественных местах. Ножевые ранения получили 8 человек. Все они сейчас находятся в госпитале. Удалось быстро задержать преступника благодаря помощи самих пострадавших, после чего была вызвана полиция. По предварительным данным, нападения были совершены без какой-либо системы, подозреваемый и жертвы не были ранее знакомы. Ведется расследование.