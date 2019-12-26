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В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице со словами "Счастливого Рождества!"
В американском Колорадо-Спрингс мужчина ограбил банк, выбежал на улицу и разбросал деньги со словами "Счастливого Рождества!". По словам очевидцев, после праздничных пожеланий грабитель отправился в ближайшую кофейню и стал дожидаться правоохранителей. Как сообщают в полиции, мужчина не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не было. Прохожие тем временем собрали деньги и вернули их в банк. Размер похищенной суммы неизвестен.
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