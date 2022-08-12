В США мужчина пытался ворваться в офис ФБР - он застрелен

В США полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который пытался ворваться в офис ФБР в Цинциннати. Неизвестный намеревался проникнуть в зону досмотра посетителей. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги мужчина пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями.



Сообщается, что мужчина использовал штурмовую винтовку АР-15, за запрет которых неоднократно высказывался президент США Джо Байден. В конце июля соответствующую норму одобрила палата представителей США.



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