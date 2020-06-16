В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь впервые за 17 лет

Приговорены четверо преступников, признанных виновными в изнасилованиях и убийствах детей. Трое из них будут казнены с 13 по 17 июля, еще один - 28 августа. По словам генпрокурора США Уильяма Барра, было проведено полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами США. Напомним, смертная казнь в стране применяется лишь в 28 штатах. В 2019 году были казнены 22 человека - почти все путем инъекций.