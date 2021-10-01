В США на пляже полицейские застрелили человека

Уроки работы полицейских от США! Резонансное происшествие произошло на одном из пляжей Хантингтон-Бич. В департамент поступила информация, что там находится подозрительный вооруженный мужчина. Прибывшие сотрудники долго церемониться не стали. Человек не подчинился указаниям офицеров - те незамедлительно открыли по нему огонь с полутора метров. Мужчина скончался на месте. При этом об ответственности для правоохранителей департамент полиции не заявлял.