В США началась двухнедельная забастовка заключенных

Они требуют от американских властей заняться тюрьмами и хотят привлечь внимание общественности к рабским условиям содержания и труда. Заключенные производят многие виды товаров и получают за свой труд всего лишь несколько долларов в день. Кроме того, участники акции выдвинули около десятка требований. Среди них - изменение тюремной практики, препятствующей досрочному освобождению, и предоставление права голоса.