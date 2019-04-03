В США началась эпидемия суперагрессивной кори

С начала этого года зафиксировано почти четыре сотни случаев заболевания в 15 штатах, включая Вашингтон, Техас, Нью-Йорк и Калифорнию. По сравнению с прошлым годом, количество заболевших возросло на 50 %. По прогнозам, скоро вирус может поразить десятки тысяч человек.