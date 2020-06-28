В США начались задержания за порчу памятников

- уже в действии. Четверым американцам предъявили обвинения в попытке снести памятник седьмому президенту США возле Белого дома. Самому молодому подозреваемому 20 лет, а старшему - 47. Каждому из них грозит лишение свободы на срок до 10 лет "за попытку уничтожения федеральной собственности". Протесты против расизма и полицейского насилия продолжают пополнять статистику расстрелов в США. Так в Луисвилле в ходе демонстрации неизвестный застрелил мужчину.