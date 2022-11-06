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В США начинает пропадать бензин

В одном из городков Северной Каролины просто исчез бензин. Местному жителю, который пожаловался на это в видеосообщении, сначала не поверили. Но вскоре в соцсети посыпались аналогичные комментарии, в которых тысячи американцев обвинили Байдена в нехватке топлива.

Хотя на удержание бензиновых цен и брошен весь его административный ресурс, стоимость галлона автомобильного топлива в США снова рекордная - от 4 с половиной до 5 долларов.

Как видим, даже дорогого бензина на всех не хватает.

Фото:pixabay.com

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