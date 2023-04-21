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В США назревает раскол по поводу помощи Украине
В США назревает раскол в конгрессе по поводу помощи Киеву. 19 республиканцев (включая трех сенаторов) подготовили совместное письмо к президенту страны с призывом прекратить помощь Украине в действующем формате. Авторы указывают на отсутствие четкой стратегии по завершению конфликта и увеличение угрозы прямого столкновения с Россией.
Решение Белого дома передать Украине РЗСО "Хаймарс" было названо серьезной провокацией, как и возможное предоставление Киеву новых видов вооружения большей дальности. Конгрессмены заявили, что будут выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если не появится четкая дипломатическая стратегия, направленная на быстрое завершение войны в Украине.
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