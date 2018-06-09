В США назвали причину лесных пожаров в Калифорнии

Они были вызваны неполадками в электросети. Расследование перенаправлено окружным прокурорам пострадавших территорий. Напомним, сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии еще в начале октября прошлого года. Около ста тысяч человек были эвакуированы из опасных зон.