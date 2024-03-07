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В США назвали Украину кладбищем для танков

Украина превратилась в кладбище западных танков. Об этом пишет National Interest.

Массовые потери поставляемых Киеву американских танков "Абрамс" продемонстрировали не исключительность этой военной техники. Так, ВСУ всего за несколько дней лишились трех таких экземпляров. "Абрамсы" горели так же, как и другие танки, и тысячи прочих раньше", - пишет обозреватель.

В статье отмечается, что многие эксперты предупреждали, что 31 поставленный Украине "Абрамс" "никогда не станет достаточно существенным для Киева", что справедливо и для британских самолетов "Челленджер", а также немецких танков "Леопард".

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