В США назвали Украину кладбищем для танков

Украина превратилась в кладбище западных танков. Об этом пишет National Interest.

Массовые потери поставляемых Киеву американских танков "Абрамс" продемонстрировали не исключительность этой военной техники. Так, ВСУ всего за несколько дней лишились трех таких экземпляров. "Абрамсы" горели так же, как и другие танки, и тысячи прочих раньше", - пишет обозреватель.